Мертвого водолаза и 50 кг кокаина нашли на берегу реки в Австралии

Страшная находка была сделана в 170 км к северу от Сиднея. По данным полицейских, мужчина был одет в высококлассное водолазное снаряжение. Рядом с трупом неизвестного лежали два водонепроницаемых пакета с наркотическим веществом. Эксперты оценивают общую стоимость найденного кокаина в 14 млн долларов. Стражи порядка устанавливают обстоятельства и детали инцидента, а также личность покойного.