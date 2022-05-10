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    Мертвого водолаза и 50 кг кокаина нашли на берегу реки в Австралии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Мертвого водолаза и 50 кг кокаина нашли на берегу реки в Австралии

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    pixabay/PD

    Сотрудники правоохранительных органов Австралии нашли на берегу реки Хантер тело водолаза и 50 кг кокаина. Об инциденте сообщает CNN.

    Страшная находка была сделана в 170 км к северу от Сиднея. По данным полицейских, мужчина был одет в высококлассное водолазное снаряжение. Рядом с трупом неизвестного лежали два водонепроницаемых пакета с наркотическим веществом. Эксперты оценивают общую стоимость найденного кокаина в 14 млн долларов. Стражи порядка устанавливают обстоятельства и детали инцидента, а также личность покойного. 

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