Меркель связала приступы дрожи в 2019 году с переживаниями после смерти матери

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель связала приступы дрожи, которые она переживала с середины 2019 года, с «ограничением в питье» и переживаниями после смерти матери. Об этом она рассказала в эфире телеканала Phoenix.
Меркель пережила несколько приступов сильной дрожи на публике. Официально заявлялось о хорошем самочувствии главы правительства, но на деле канцлер даже не всегда могла слушать национальный гимн стоя.
«Я считаю, что это было связано с двумя вещами. Во-первых, я была очень измучена после смерти моей матери, это повлияло на меня сильнее, чем я думала. Во-вторых, это было связано с ограничением в питье», – заявила Меркель.
Экс-канцлер отметила, что со временем у нее развился страх «попасть в такую ситуацию». Однако она нашла выход, ставя на подиум стул и слушая национальный гимн сидя. Меркель отметила, что это хорошо повлияло на ее состояние.