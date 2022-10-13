Меркель призналась, что не жалеет о решении покупать газ у России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что не жалеет о покупке газа у России в период своего нахождения во главе правительства страны, пишет Associated Press (AP).
Меркель отметила, что, будучи федеральным канцлером считала правильным и «рациональным» покупку трубопроводного российского газа, потому что он стоил намного дешевле, чем СПГ из других стран, торгующих голубым топливом. При этом Меркель подчеркнула, что «даже во времена холодной войны Россия была надежным поставщиком энергии».
«С точки зрения того времени было очень рационально и объяснимо получать трубопроводный газ, в том числе из России, который был дешевле, чем сжиженный природный газ из других частей мира», — заявила бывший канцлер Германии.
Ранее появилась информация, что руководство «Газпрома» выразило готовность использовать работающую ветку «Северного потока — 2», чтобы предоставлять голубое топливо ФРГ. В ответ на это представитель правительства Германии Кристиане Хоффман по-русски воскликнула: «Хорошая попытка».