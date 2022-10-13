Меркель призналась, что не жалеет о решении покупать газ у России

Меркель отметила, что, будучи федеральным канцлером считала правильным и «рациональным» покупку трубопроводного российского газа, потому что он стоил намного дешевле, чем СПГ из других стран, торгующих голубым топливом. При этом Меркель подчеркнула, что «даже во времена холодной войны Россия была надежным поставщиком энергии».