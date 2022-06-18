Меркель объяснила покупку российского трубопроводного газа экономической выгодой для Германии

«Немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, потому что он был экономически дешевле, чем сжиженный газ из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, а позднее и из США», — сказала экс-канцлер Германии.