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Меркель объяснила покупку российского трубопроводного газа экономической выгодой для Германии

Меркель объяснила покупку российского трубопроводного газа экономической выгодой для Германии
Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью RND пояснила, почему Берлин закупал трубопроводный газ у России вместо сжиженного природного газа (СПГ) у других государств.

Политик отметила, что приобретать трубопроводное российское голубое топливо было намного дешевле, чем покупать СПГ у Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ или Соединенных Штатов Америки.

«Немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, потому что он был экономически дешевле, чем сжиженный газ из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, а позднее и из США», — сказала экс-канцлер Германии.

Ранее «Царьград» информировал, что Меркель не считает себя посредником между Москвой и Киевом в ходе российской спецоперации на Украине. Она отметила, что об этом ее никто не просил.

берлин газ Германия Меркель
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