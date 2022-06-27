Мэрию Курска обязали выплатить штраф 200 тысяч рублей за забор на берегу реки Сейм

Городские власти пытались обжаловать данное взыскание, сначала в районном, а после в областном суде, ссылаясь на то, что земельный участок сдан в аренду. Однако оба суда признали постановление правомерным и оставили его без изменения. Довод о том, что отвечать за содержание арендуемого земельного участка должен арендатор судьи отклонили, так как в контракте аренды соответствующего положения нет.