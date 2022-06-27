Мэрию Курска обязали выплатить штраф 200 тысяч рублей за забор на берегу реки Сейм

Городскую администрацию Курска оштрафовали за ограничение свободного доступа жителей к реке Сейм, которая является объектом общего пользования.
Как пишет издание «Курская правда», летом 2021 года жители Курска пожаловались на забор, появившийся у реки и ограничивающий доступ к ней. Инспекторы Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора в ходе проверки выявили нарушения части 6 и 8 статьи 6 Водного Кодекса РФ. Согласно выписке из ЕГРН, владельцем земельного участка является муниципальное образование «Город Курск». В итоге 30 июля 2021 года старший государственный инспектор Росприроднадзора выписал курской горадминистрации штраф в 200 тысяч рублей.
Городские власти пытались обжаловать данное взыскание, сначала в районном, а после в областном суде, ссылаясь на то, что земельный участок сдан в аренду. Однако оба суда признали постановление правомерным и оставили его без изменения. Довод о том, что отвечать за содержание арендуемого земельного участка должен арендатор судьи отклонили, так как в контракте аренды соответствующего положения нет.