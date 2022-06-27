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Мэрию Курска обязали выплатить штраф 200 тысяч рублей за забор на берегу реки Сейм

Мэрию Курска обязали выплатить штраф 200 тысяч рублей за забор на берегу реки Сейм
pxhere.com

Городскую администрацию Курска оштрафовали за ограничение свободного доступа жителей к реке Сейм, которая является объектом общего пользования.

Как пишет издание «Курская правда», летом 2021 года жители Курска пожаловались на забор, появившийся у реки и ограничивающий доступ к ней. Инспекторы Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора в ходе проверки выявили нарушения части 6 и 8 статьи 6 Водного Кодекса РФ. Согласно выписке из ЕГРН, владельцем земельного участка является муниципальное образование «Город Курск». В итоге 30 июля 2021 года старший государственный инспектор Росприроднадзора выписал курской горадминистрации штраф в 200 тысяч рублей.

Городские власти пытались обжаловать данное взыскание, сначала в районном, а после в областном суде, ссылаясь на то, что земельный участок сдан в аренду. Однако оба суда признали постановление правомерным и оставили его без изменения. Довод о том, что отвечать за содержание арендуемого земельного участка должен арендатор судьи отклонили, так как в контракте аренды соответствующего положения нет.

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