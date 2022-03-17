Merck Manual: употребление мяса и молочных продуктов может сократить срок жизни

Как выяснили ученые медицинского колледжа Университета штата

Пенсильвания, к числу опасных продуктов относятся говядина, курица и молочные

изделия. Исследователи объяснили это содержанием в них серосодержащих

аминокислот. Чрезмерное употребление данных продуктов может спровоцировать

развитие сердечных болезней и даже к смерти.