Merck Manual: употребление мяса и молочных продуктов может сократить срок жизни

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Существуют определенные продукты, регулярное употребление
которых способно привести к сокращению продолжительности жизни. Об этом
говорится в материале Merck Manual.
Как выяснили ученые медицинского колледжа Университета штата
Пенсильвания, к числу опасных продуктов относятся говядина, курица и молочные
изделия. Исследователи объяснили это содержанием в них серосодержащих
аминокислот. Чрезмерное употребление данных продуктов может спровоцировать
развитие сердечных болезней и даже к смерти.
«Важно сосредоточиться не только на этих аминокислотах, но и
на создании здоровых диетических моделей в целом», — заявила врач-диетолог Лиза
Янг.
Она объяснила, что не нужно полностью исключать данные
продукты из рациона. Медик посоветовала употреблять больше фруктов и овощей, а
также растительных белков.
Важно поддерживать не только состояние сердца, но
также и здоровую психику. Психолог Римма Федяева объяснила, как не поддаваться паническим
настроениям, передает RT.