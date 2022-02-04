Мэр Петрозаводска Любарский в стихах сообщил о заражении коронавирусом

Мэр Петрозаводска Любарский в стихах сообщил о заражении коронавирусом Новости
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Мэр столицы Петрозаводска Владимир Любарский заразился коронавирусной инфекцией. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

О заражении Любарский рассказал своим подписчикам в стихотворной форме. Помимо этого, мэр Петрозаводска также сопроводил публикацию фотографией градусника. На ней ртутный столбик термометра находится на отметке в 38 градусов.

«Доктор строго говорит:

"Пациент — у Вас ковид!".

Завершает в плюсе мэр

пятницу и ПЦР», – написал Любарский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Градоначальник также отметил, что он дважды делал прививку против коронавирусной инфекции. Однако, как признался Любарский, на данный момент уровень его антител «околонулевой».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о новой разновидности омикрон-штамма коронавируса, выявленном на территории России. Большая часть заражений зафиксирована в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области и Республике Башкортостан, передает monavista.ru.

 
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