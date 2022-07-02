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Мэр мексиканского города сыграл свадьбу с самкой аллигатора по кличке Маленькая принцесса

Мэр мексиканского города сыграл свадьбу с самкой аллигатора по кличке Маленькая принцесса
pxhere.com

Глава города Сан-Педро-Уамелула Соса в Мексике сыграл свадьбу с самкой аллигатора. Кличка рептилии — Маленькая принцесса, передают зарубежные СМИ.

Уточняется, что градоначальник следовал старой традиции. Для церемонии самку аллигатора нарядили в торжественное платье, но перевязали ей челюсти из соображений безопасности. Мэр города также был одет в соответствии с праздником и танцевал в обнимку с Маленькой принцессой, держа ее на руках, передает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Самка аллигатора в ходе ритуала символизирует Мать-землю. Брак рептилии с местным мэром считается символом соединения человека и божественного ради благополучия города.

Аллигатор мексика свадьба
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RusNewsToday24
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