Мэр Мариуполя Иващенко в цифрах объяснил масштабы разрушений в городе

С начала спецоперации из Мариуполя уехали около 200 тысяч

человек, то есть примерно 40% от общего населения города. Порядка 300 тысяч

мариупольцев остались, однако 50-60 тысяч из них по-прежнему вынуждены находиться

в подвалах, отметил мэр.