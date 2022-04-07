Мэр Мариуполя Иващенко в цифрах объяснил масштабы разрушений в городе

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Около трети оставшихся жителей Мариуполя по-прежнему живут в подвалах, а до 20% городской инфраструктуры стерто с лица земли, заявил новый
градоначальник Константин Иващенко, передает ТАСС.
С начала спецоперации из Мариуполя уехали около 200 тысяч
человек, то есть примерно 40% от общего населения города. Порядка 300 тысяч
мариупольцев остались, однако 50-60 тысяч из них по-прежнему вынуждены находиться
в подвалах, отметил мэр.
Также Иващенко рассказал о состоянии городской инфраструктуры.
По его словам, до 20% уже не подлежит восстановлению. Сейчас запущена работа
специальной экспертной комиссии, которая уточнит степень ущерба, назвав сроки
полного восстановления Мариуполя, добавил глава города.
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