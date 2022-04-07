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    Мэр Мариуполя Иващенко в цифрах объяснил масштабы разрушений в городе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress.com/V Ictor/XinHua

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    globallookpress.com/V Ictor/XinHua

    Около трети оставшихся жителей Мариуполя по-прежнему живут в подвалах, а до 20% городской инфраструктуры стерто с лица земли, заявил новый
    градоначальник Константин Иващенко, передает ТАСС.

    С начала спецоперации из Мариуполя уехали около 200 тысяч
    человек, то есть примерно 40% от общего населения города. Порядка 300 тысяч
    мариупольцев остались, однако 50-60 тысяч из них по-прежнему вынуждены находиться
    в подвалах, отметил мэр.

    Также Иващенко рассказал о состоянии городской инфраструктуры.
    По его словам, до 20% уже не подлежит восстановлению. Сейчас запущена работа
    специальной экспертной комиссии, которая уточнит степень ущерба, назвав сроки
    полного восстановления Мариуполя, добавил глава города.

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