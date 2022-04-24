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    Мэр Мариуполя Иващенко: мирная жизнь в городе налаживается

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Мэр Мариуполя Иващенко: мирная жизнь в городе налаживается

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    Федеральное агентство новостей / Александр Яремчук

    Глава Мариуполя Константин Иващенко рассказал, как живет
    город после освобождения от украинских националистов.

    По словам мариупольского мэра, сейчас в городе не
    ведутся никакие боевые действия. Вместе с тем восстанавливается мирная жизнь,
    сообщил Иващенко.

    “Население может приступить к благоустройству дворов, могут менять обстрелянные окна. Мирная жизнь постепенно налаживается”, — рассказал он в беседе с ТАСС.

    Ранее экс-сотрудник предприятия «Азовсталь» в
    Мариуполе Александр Чуприн показал на карте, где могут прятаться украинские
    националисты. По его словам, они могут скрываться на территории толстолистового
    цеха, где под землей есть тоннель.

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