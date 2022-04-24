Мэр Мариуполя Иващенко: мирная жизнь в городе налаживается

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Глава Мариуполя Константин Иващенко рассказал, как живет
город после освобождения от украинских националистов.
По словам мариупольского мэра, сейчас в городе не
ведутся никакие боевые действия. Вместе с тем восстанавливается мирная жизнь,
сообщил Иващенко.
“Население может приступить к благоустройству дворов, могут менять обстрелянные окна. Мирная жизнь постепенно налаживается”, — рассказал он в беседе с ТАСС.
Ранее экс-сотрудник предприятия «Азовсталь» в
Мариуполе Александр Чуприн показал на карте, где могут прятаться украинские
националисты. По его словам, они могут скрываться на территории толстолистового
цеха, где под землей есть тоннель.
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