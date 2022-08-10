Мэр Мадрида рассказал пранкерам Вовану и Лексусу о «необходимости наказать русских»

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, пообщались в новом розыгрыше с мэром Мадрида Хосе-Луисом Мартинесом-Альмейдой.
Они представились мэром города Киева Виталием Кличко. Видео с розыгрышем появилось на Rutube-канале пранкеров 10 августа. Градоначальник Мадрида заявил, что россиян якобы следует наказать.
«Я считаю, что необходимо наказать русских ублюдков здесь — и в Испании, и в Мадриде. И, конечно, мы делаем для этого все возможное», — добавил Хосе-Луис Мартинес-Альмейдамэр.
Он указал, что власти региона использовали все ресурсы для того, чтобы выполнить резолюцию ЕС в отношении россиян, проживающих в Испании.
Ранее телеканал «Царьград» сообщал, что пранкеры разыграли мэра Вены.