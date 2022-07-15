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Мэр Краматорска предложил горожанам съехаться на зиму с соседями, чтобы греться

Мэр Краматорска предложил горожанам съехаться на зиму с соседями, чтобы греться
pxhere.com

Краматорск этой зимой может остаться без газа, отопления, канализации и водоснабжения, заявил мэр города Александр Гончаренко.

Он предложил горожанам временно забыть «о близости боев» и обратить внимание на быт. По его словам, «летняя романтика закончится с первыми холодами», поэтому «планировать, как пережить зиму, нужно думать уже сейчас».

«Многоэтажки двух-трех комнатные — превращаются в однокомнатную, живем в одной и держим тепло от обогревателя (ни о каких буржуйках в квартирах речи быть не может). Кооперируемся с друзьями, коллегами или соседями. Один, два, три человека и живем в одной комнате», — заявил Гончаренко.

Мэр Краматорска добавил, что в городе уже работают над установкой 200 гусаков во дворах, чтобы люди получили доступ к воде. Вместо канализации Гончаренко предложил горожанам пользоваться ямами для «танков».

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RusNewsToday24
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