Мэр Краматорска предложил горожанам съехаться на зиму с соседями, чтобы греться

«Многоэтажки двух-трех комнатные — превращаются в однокомнатную, живем в одной и держим тепло от обогревателя (ни о каких буржуйках в квартирах речи быть не может). Кооперируемся с друзьями, коллегами или соседями. Один, два, три человека и живем в одной комнате», — заявил Гончаренко.