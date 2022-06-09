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Мэр Киева Кличко сообщил о решении лишить белорусскую столицу статуса города-побратима

Мэр Киева Кличко сообщил о решении лишить белорусскую столицу статуса города-побратима
Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Столица Белоруссии Минск лишилась статуса города-побратима в отношении Киева, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Близкое месторасположение и схожая история породнила два города в свое время. В истории Киева и Минска много упоминаний друг о друге.

«Сегодня Киевсовет лишил Минск статуса города-побратима», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Теперь власти украинской столицы в одностороннем порядке лишили столицу Белоруссии дружественного статуса. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городской совет принял решение отнять у Минска статус города-побратима

города побратимы Минск мэр киева
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