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Мэр Киева Кличко сообщил, что ему было присвоено звание почетного гражданина Варшавы

Мэр Киева Кличко сообщил, что ему было присвоено звание почетного гражданина Варшавы
Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что ему было присвоено звание почетного гражданина Варшавы.

В личном микроблоге украинский политик заявил, что рад присвоению ему звания гражданина польской столицы.

Ранее, 9 июня, городской совет Варшавы принял решение о том, что мэру Киева Виталию Кличко и бывшему мэру Варшавы Ханне Гронкевич-Вальц было предоставлено почетное гражданство Варшавы.

При этом, большинство депутатов правящей партии Польши «Право и справедливость» отказались участвовать в голосовании. Дело в том, что бывшего мэра Варшавы подозревают в коррупции.

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