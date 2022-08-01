Мэр Киева Кличко сообщил, что ему было присвоено звание почетного гражданина Варшавы

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что ему было присвоено звание почетного гражданина Варшавы.
В личном микроблоге украинский политик заявил, что рад присвоению ему звания гражданина польской столицы.
Ранее, 9 июня, городской совет Варшавы принял решение о том, что мэру Киева Виталию Кличко и бывшему мэру Варшавы Ханне Гронкевич-Вальц было предоставлено почетное гражданство Варшавы.
При этом, большинство депутатов правящей партии Польши «Право и справедливость» отказались участвовать в голосовании. Дело в том, что бывшего мэра Варшавы подозревают в коррупции.