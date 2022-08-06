Мэр Хиросимы процитировал Толстого на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки

Ежегодная траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки состоялась в Хиросиме. Мэр города Кадзуми Мацуи процитировал русского писателя Льва Толстого.
Мацуи отметил, что в мире присутствует растущая вера в то, что мир не может быть сохранен без сил ядерного сдерживания. По его словам, для защиты необходимо создать такие условия, при которых не было бы другого основного решения, кроме как отказа от ядерного оружия.
Мэр призвал снова задуматься над словами Толстого. «На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других», привел он в речи цитату русского романиста.