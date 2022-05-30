Мэр Горловки Приходько опроверг сообщения об утечке аммиака в ДНР

Сообщения о возможности утечки аммиака в районе Артемовска не соответствуют действительности, заявил глава администрации Горловки Иван Приходько.
В комментарии агентству «Интерфакс» он отметил, что единственная в регионе ветка аммиакопровода не используется с 2014 года.
«Аммиакопровод, та его ветка, которая идет с горловского завода “Стирол” через Артемовск, стоит с 2014 года пустая. В ней не может быть никакого аммиака и его там нет», — разъяснил градоначальник.
Информацию об утечке ранее стали распространять на Украине. Утверждалось, что в Донбассе якобы образовалось облако аммиака, которое движется от населенного пункта Майское.