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Мэр Донецка сообщил об отсутствии пострадавших при утечке аммиака на пивоваренном заводе

Мэр Донецка сообщил об отсутствии пострадавших при утечке аммиака на пивоваренном заводе
pxhere.com

Никто не пострадал в результате утечки аммиака на пивоваренном заводе в Донецке. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Согласно опубликованным данным, ЧП произошло вследствие обстрела украинских военнослужащих. В ликвидации утечки принимали участие 51 сотрудник МЧС ДНР и 13 единиц техники.

В настоящий момент специалисты настоятельно рекомендуют местным жителям герметизировать квартиры и дома. Горожан также призывают дышать с использованием защитных ватно-марлевых повязок, смоченных раствором уксусной или лимонной кислоты. Несоблюдение инструкций может привести к отеку легких и тяжелому отравлению.

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