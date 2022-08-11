Мэр Донецка сообщил об отсутствии пострадавших при утечке аммиака на пивоваренном заводе

В настоящий момент специалисты настоятельно рекомендуют местным жителям герметизировать квартиры и дома. Горожан также призывают дышать с использованием защитных ватно-марлевых повязок, смоченных раствором уксусной или лимонной кислоты. Несоблюдение инструкций может привести к отеку легких и тяжелому отравлению.