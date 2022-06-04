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Мэр Донецка Кулемзин: из-за атаки ВСУ повреждены две школы

Мэр Донецка Кулемзин: из-за атаки ВСУ повреждены две школы
Федеральное агентство новостей

Две школы пострадали из-за обстрела Донецка со стороны украинской армии. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. 

Также из-за агрессии ВСУ пострадал крытый рынок. Основной удар пришелся на Ворошиловский район Донецка. 

Известно, что украинская армия нанесла удар по столице ДНР из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Всего радикалы выпустили по жилым кварталам города порядка 40 снарядов.

Также сообщается, что из-за обстрела пострадали десять мирных жителей, передает телеканал «360». Точные данные о жертвах и раненых уточняются оперативными службами.

ВСУ Донецк кулемзин обстрел
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