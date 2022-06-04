Мэр Донецка Кулемзин: из-за атаки ВСУ повреждены две школы

Также сообщается, что из-за обстрела пострадали десять мирных жителей, передает телеканал «360» . Точные данные о жертвах и раненых уточняются оперативными службами.

Известно, что украинская армия нанесла удар по столице ДНР из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Всего радикалы выпустили по жилым кварталам города порядка 40 снарядов.

Две школы пострадали из-за обстрела Донецка со стороны украинской армии. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.