Мэр Берлина Гиффай угодила в скандал из-за российских флагов в День Победы

Как известно, немецкие власти запретили демонстрацию украинских и российских флагов во время праздничных мероприятий 8 и 9 мая, чтобы избежать провокаций. Однако на улицах Берлина российский триколор все-таки появился. Это вызвало возмущение у консервативных политических сил Германии.