Мэр Берлина Гиффай угодила в скандал из-за российских флагов в День Победы

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Мэр Берлина Франциска Гиффай подверглась жесткой критике со стороны оппозиционных немецких политиков из-за флагов России в столице ФРГ на День Победы, пишет издание Politico, передает радио Sputnik.
Как известно, немецкие власти запретили демонстрацию украинских и российских флагов во время праздничных мероприятий 8 и 9 мая, чтобы избежать провокаций. Однако на улицах Берлина российский триколор все-таки появился. Это вызвало возмущение у консервативных политических сил Германии.
Так, представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Стефан Эверс посчитал, что появление российского флага в Берлине — «настоящий позор».
«Вчера изъяли украинские флаги. Сегодня сторонники Путина радостно машут российским флагом у мемориала советским воинам в Трептов-парке», — написал политик в социальных сетях, добавив соответствующие фото.
Другой член ХДС, депутат бундестага Родерих Кизеветтер обрушился с критикой на берлинскую мэрию. По его словам, запрет на демонстрацию украинского флага вызывает «определенную тревогу».
В ответ Франциска Гиффай заявила, что запрет на флаги распространялся только на территории, где располагаются военные мемориалы.