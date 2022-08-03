Меньшова попыталась оправдать уехавшего из России Галкина

Максим Галкин покинул Россию с началом спецоперации на Украине. О причинах его отъезда порассуждала актриса Юлия Меньшова.
Сейчас Галкин продолжает свою деятельность на сцене. С концертами он разъезжает по всему миру, чего не было в России. По словам Меньшовой, его выступления попросту начали отменять. Об этом актриса рассказала в своем шоу на YouTube-канале.
«Мы с Максимом Галкиным работали некоторое время. Знаю о нем очень отдаленно. Но слухи о том, что происходило с ним до его отъезда, знаю. Максим опубликовал черное окно в соцсети, потом у него стали отменяться концерты в России. Я в курсе, как устроен гастрольный бизнес», — поделилась Юлия.
Ранее высказывания шоумена о России прокомментировал депутат Роман Худяков. По его словам, Галкина стоит признать нежелательным лицом и запретить ему въезд в страну.