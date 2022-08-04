Меньшова объяснила Пучкову, почему Галкин уехал в Израиль

«Это довольно неприятно, я сама езжу с антрепризными спектаклями… И когда у него отменилось, скажем, десять концертов запланированных, он сначала уехал в Израиль, сказав, что у него там отпуск, а затем гайки стали закручиваться», — сказала телеведущая.