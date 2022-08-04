Меньшова объяснила Пучкову, почему Галкин уехал в Израиль

Пародист Максим Галкин уехал в Израиль почти полгода назад, поскольку у него отменили концерты в России, заявила телеведущая, актриса Юлия Меньшова, передает портал vokrug.tv со ссылкой на YouTube-шоу самой Меньшовой.
Гостем нового выпуска стал переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин. В ходе беседы обсуждалась тема уехавших из РФ звезд. По словам Пучкова, за границей крайне сложно зарабатывать столько же, как на родине. Он привел в пример Максима Галкина, который больше не собирает тысячные залы на своих выступлениях, довольствуясь аудиторией в пару сотен человек.
«Он собирал тысячные залы! И билеты стоили под десять тысяч рублей! А теперь он в Тель-Авиве, где клуб на 200 мест и билет по десять “баксов”», — отметил Гоблин.
В ответ Меньшова отметила, что прекрасно понимает, почему Галкин принял решение покинуть Россию. По ее мнению, это случилось после отмены концертов.
«Это довольно неприятно, я сама езжу с антрепризными спектаклями… И когда у него отменилось, скажем, десять концертов запланированных, он сначала уехал в Израиль, сказав, что у него там отпуск, а затем гайки стали закручиваться», — сказала телеведущая.
Ранее публицист Михаил Шахназаров рассказал о возвращении Пугачевой с Галкиным в Россию.