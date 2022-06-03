«Меньше шансов доехать вовремя»: аналитик Соловейчик о влиянии транспортной реформы на петербуржцев

«И теперь у людей еще меньше шансов доехать вовремя домой или на работу, поскольку городской общественный транспорт не уделил должного внимания частям Петербурга, в которых они проводят большую часть своего времени», — заявил Соловейчик в беседе с Федеральным агентством новостей.