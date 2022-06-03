«Меньше шансов доехать вовремя»: аналитик Соловейчик о влиянии транспортной реформы на петербуржцев

Транспортная реформа, запущенная в Петербурге командой губернатора Александра Беглова, с 1 июня перешла ко второму этапу. Последствия ее реализации оценил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.
Существенным недостатком, на который обратил внимание эксперт, оказалась отмена маршрутных такси. На этом виде транспорта петербуржцы раньше могли добираться в труднодоступные места города.
«И теперь у людей еще меньше шансов доехать вовремя домой или на работу, поскольку городской общественный транспорт не уделил должного внимания частям Петербурга, в которых они проводят большую часть своего времени», — заявил Соловейчик в беседе с Федеральным агентством новостей.
При этом никакой разницы между первым и вторым этапами реформы общественного транспорта политолог не заметил. По его словам, «как было все неудобно, так и осталось».