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Менеджер Наташи Королевой оправдала вызывающее поведение певицы

Global Look Press | Anna Salynskaya
Global Look Press | Anna Salynskaya

Концертный директор певицы Наташи Королевой Марина Наринская прокомментировала вызывающее поведение артистки. В частности, ее появление на сцене Кремля в платье с глубоким декольте.

По ее словам, Королева — яркая натура, а такой личности необходимо самовыражаться. Ни о каком хайпе и речи не может идти, добавила менеджер звезды.

«Она привлекает внимание не грудями своими, а своим голосом, номером. Людям делать нечего! Сидят, критики», — оправдала свою подопечную Наринская в беседе с корреспондентом Пятого канала.

Директор артистки также выделила недостоверные слухи о семейных неурядицах Королевой с актером Сергеем Глушко. Однако менеджер не стала рассказывать подробности отношений пары.

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