Менеджер Наташи Королевой оправдала вызывающее поведение певицы

Концертный директор певицы Наташи Королевой Марина Наринская прокомментировала вызывающее поведение артистки. В частности, ее появление на сцене Кремля в платье с глубоким декольте.
По ее словам, Королева — яркая натура, а такой личности необходимо самовыражаться. Ни о каком хайпе и речи не может идти, добавила менеджер звезды.
«Она привлекает внимание не грудями своими, а своим голосом, номером. Людям делать нечего! Сидят, критики», — оправдала свою подопечную Наринская в беседе с корреспондентом Пятого канала.
Директор артистки также выделила недостоверные слухи о семейных неурядицах Королевой с актером Сергеем Глушко. Однако менеджер не стала рассказывать подробности отношений пары.