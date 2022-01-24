Менеджер ГК Angara Михайлова предупредила об опасности шпионского ПО в смартфоне

Менеджер ГК Angara Михайлова предупредила об опасности шпионского ПО в смартфоне Новости
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Шпионское программное обеспечение (ПО) позволяет следить за перемещением владельца смартфона. С его помощью злоумышленники могут делать скриншоты и перехватывать сетевую активность.

Мобильные приложения и сервисы могут заниматься сбором информации о пользователях. Иногда это делается с помощью рекламных трекеров от известных поисковых систем, среди которых Google, Яндекс и Facebook.

Сами трекеры не представляют опасности, поскольку данные в них обезличены. Беспокоиться стоит в том случае, когда они работают в паре с передачей GPS-данных, и MAC–адреса и данных устройства. Тогда они могут позволить отследить пользователя, пояснила менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова в беседе с «Праймом».

Однако самый большой риск представляет шпионское ПО. По словам Михайловой, Россия занимает одно из первых мест среди стран по установкам подобного программного обеспечения.

 
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