Мемориальная доска этнографу Кнорозову появится в Петербурге в рамках проекта «Пантеон Кунсткамеры»

«Признавая выдающиеся научные достижения и заслуги Юрия Кнорозова и сохраняя память об этом ученом, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого готов взять на себя все расходы по установке мемориальной доски. Окончательная сумма проекта еще не определена», – отметили в Кунсткамере.