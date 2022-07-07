Мемориальная доска этнографу Кнорозову появится в Петербурге в рамках проекта «Пантеон Кунсткамеры»

Память о советском и российском этнографе, историке Юрии Кнорозове увековечат мемориальной доской в рамках проекта «Пантеон Кунсткамеры» в Санкт-Петербурге.
Табличка появится на фасаде музея в Таможенном переулке в честь 100-летия со дня рождения ученого. Установка доски станет возможна только после прохождения историко-культурной экспертизы, передает «Петербургский дневник».
«Признавая выдающиеся научные достижения и заслуги Юрия Кнорозова и сохраняя память об этом ученом, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого готов взять на себя все расходы по установке мемориальной доски. Окончательная сумма проекта еще не определена», – отметили в Кунсткамере.
Отмечается, что в будущем на фасаде музейного корпуса по Таможенному переулку появятся и другие мемориальные доски. Все они будут выполнены в едином стиле.