Мемориал ямальцам-труженикам тыла появится в Салехарде осенью

Новый мемориал, посвященный участникам Великой Отечественной войны, установят в Салехарде. Об этом пишет сайт «Красный Север».
Эскиз будущего памятника был согласован на встрече главы Салехарда Алексея Титовского с горожанами. Данный проект был предложен еще в прошлом году. По итогам народного голосования, мемориал стал одним из победителей конкурса «Уютный Ямал».
Мемориал будет символизировать труд женщин, стариков и детей в тылу. Над эскизом работал художник Андрей Вахрушев. Сейчас стартовала основная часть работы скульптора.
На монументе изобразят пожилого охотника в национальной одежде, женщину и двух детей. Мемориал установят на Аллее Славы в салехардском Парке Победы осенью.