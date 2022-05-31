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Мемориал ямальцам-труженикам тыла появится в Салехарде осенью

Мемориал ямальцам-труженикам тыла появится в Салехарде осенью
globallookpress.com/ Scherl

Новый мемориал, посвященный участникам Великой Отечественной войны, установят в Салехарде. Об этом пишет сайт «Красный Север».

Эскиз будущего памятника был согласован на встрече главы Салехарда Алексея Титовского с горожанами. Данный проект был предложен еще в прошлом году. По итогам народного голосования, мемориал стал одним из победителей конкурса «Уютный Ямал».

Мемориал будет символизировать труд женщин, стариков и детей в тылу. Над эскизом работал художник Андрей Вахрушев. Сейчас стартовала основная часть работы скульптора.

На монументе изобразят пожилого охотника в национальной одежде, женщину и двух детей. Мемориал установят на Аллее Славы в салехардском Парке Победы осенью.

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