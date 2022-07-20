Мельников: удерживаемый в США Бут нуждается в квалифицированной медицинской помощи

О направленном послании сообщила глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), основанного бизнесменом Евгением Пригожиным, Мира Тэрада. Так, Мельников выразил озабоченность в связи с состоянием здоровья Бута после перенесенного им COVID-19.