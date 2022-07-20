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Мельников: удерживаемый в США Бут нуждается в квалифицированной медицинской помощи

Мельников: удерживаемый в США Бут нуждается в квалифицированной медицинской помощи
Федеральное агентство новостей / Cтепан Яцко

Удерживаемый в американской тюрьме россиянин Виктор Бут не может получить необходимую ему квалифицированную медицинскую помощь. С таким заявлением вице-президент Российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генеральному прокурору США Меррику Гарланду.

О направленном послании сообщила глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), основанного бизнесменом Евгением Пригожиным, Мира Тэрада. Так, Мельников выразил озабоченность в связи с состоянием здоровья Бута после перенесенного им COVID-19.

«Прошу вас, на основании обращения, восстановить нарушенные права гражданина России Виктора Бута, принять меры по проведению необходимой диагностики состояния его здоровья с последующим назначением необходимой терапии с целью оказания квалифицированной медицинской помощи», — цитирует правозащитника Федеральное агентство новостей.

Бут находится в тюрьме Мэрион с 2012 года. Известно, что у него  серьезное хроническое заболевание — порок сердца.

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