Мельников: удерживаемый в США Бут нуждается в квалифицированной медицинской помощи

Удерживаемый в американской тюрьме россиянин Виктор Бут не может получить необходимую ему квалифицированную медицинскую помощь. С таким заявлением вице-президент Российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генеральному прокурору США Меррику Гарланду.
О направленном послании сообщила глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), основанного бизнесменом Евгением Пригожиным, Мира Тэрада. Так, Мельников выразил озабоченность в связи с состоянием здоровья Бута после перенесенного им COVID-19.
«Прошу вас, на основании обращения, восстановить нарушенные права гражданина России Виктора Бута, принять меры по проведению необходимой диагностики состояния его здоровья с последующим назначением необходимой терапии с целью оказания квалифицированной медицинской помощи», — цитирует правозащитника Федеральное агентство новостей.
Бут находится в тюрьме Мэрион с 2012 года. Известно, что у него серьезное хроническое заболевание — порок сердца.