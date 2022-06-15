Мельник обвинил Правительство Германии в массовом отъезде украинских беженцев из страны

«Украинцы ожидают, что канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Киев объявит о новом пакете помощи немецким вооружением, в который обязательно должны войти боевые танки Leopard-1, а также боевые машины пехоты Marder», — передает слова Андрея Мельника Deutsche Presse-Agentur.