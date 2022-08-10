Мелани Гриффит заметили в Западном Голливуде перед празднованием ее 65-летия

Мелани Гриффит

9 августа у Мелани Гриффит был день рождения — ей исполнилось 65 лет. В этот день папарацци засняли ее по дороге в клуб с эксклюзивным членством San Vicente Bungalows в Западном Голливуде, где актриса, видимо, и отпраздновала дату.

На публике Мелани появилась в черном мини-платье, черных колготках в горошек и грубых ботинках армейского типа. Дополнила свой образ звезда кружевными митенками.

Мелани Гриффит

Друзья Гриффит в этот день поздравляли ее и публично, например, Крис Дженнер посвятила актрисе пост в инстаграме*, поделившись совместными фото и назвав ее “самой замечательной подругой”.

Ты такая милая, вдумчивая, добрая, креативная, талантливая, щедрая и шикарная! Ты прекрасна внутри и снаружи, и я так счастлива, что ты есть в моей жизни! Я люблю тебя безумно,

— написала Дженнер.

Мелани Гриффит и Крис Дженнер

Женщины дружат уже несколько лет. Они сблизились, пережив болезненные разводы, которые завершились в 2015 году. Мелани тогда расторгла брак с Антонио Бандерасом после 19 лет семейной жизни, в то время как Крис рассталась со своим супругом Брюсом Дженнером, с которым прожила 25 лет вместе. Позже в том же году Брюс объявил себя трансгендерной женщиной и теперь носит имя Кейтлин.

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