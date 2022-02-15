Механизм предоставления кредитных каникул упростят в России по инициативе ЦБ

Механизм предоставления кредитных каникул упростят в России по инициативе ЦБ Новости
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Центробанк России считает необходимым распространить на постоянной основе механизм кредитных каникул на потребительские займы. Такой инициативой регулятора в интервью «Известиям» поделился глава службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Он отметил, что, мнению ведомства, такая мера является актуальной в условиях, когда у людей в одночасье может поменяться материальное положение. Кроме того, в стране уже наблюдается все больше «длинных» задолженностей.

«Такие каникулы должны предоставляться на срок до шести месяцев по всем договорам потребкредита вне зависимости от срока и суммы, если доходы человека упали, — по аналогии с ипотечными каникулами», — передает слова Мамута «ФедералПресс».

При этом россияне получат право взять каникулы по каждому из кредитов. Так как, если у человека есть три кредита и он теряет работу, то смысла брать отсрочку только по одному займу у него нет, подчеркнул представитель Банка России. Однако такая возможность будет предоставлять гражданам только один раз.

Кроме того, регулятор предложил россиянам с низкими доходами способ получить дополнительный заработок. По задумке ЦБ, граждане смогут в течение года получить деньги в виде процентов на остаток по социальному счету.

 
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