«Мегасложная»: продюсер Байтазиев озвучил причину разрыва сотрудничества с Земфирой

Продюсер Хизри Байтазиев вспомнил про сотрудничество с певицей Земфирой. Он объяснил, почему прекратил работать с исполнительницей.
Байтазиев рассказал, что Земфира много вкладывает в работу, поэтому артистка считает, что ее команда должна делать не меньше. За время сотрудничества продюсер выпустил с исполнительницей несколько альбомов. Однако после низких продаж «Четырнадцати недель тишины» они решили прекратить сотрудничество.
«Земфира не просто сложная, а мегасложная …. Есть одна формула: когда все хорошо — это артист, когда все плохо — администратор плохой и мало афиш», — вспомнил Байтазиев в беседе с «МК».
Продюсер также отметил, что Земфира — хороший человек. По словам Байтазиева, с исполнительницей можно идти в разведку.