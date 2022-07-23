«Мегасложная»: продюсер Байтазиев озвучил причину разрыва сотрудничества с Земфирой

Байтазиев рассказал, что Земфира много вкладывает в работу, поэтому артистка считает, что ее команда должна делать не меньше. За время сотрудничества продюсер выпустил с исполнительницей несколько альбомов. Однако после низких продаж «Четырнадцати недель тишины» они решили прекратить сотрудничество.