Меган Маркл угодила в новый скандал из-за интервью Опре Уинфри

На этот раз у Меган произошел конфликт с сестрой: так подала на нее в суд. Поводом стали откровения герцогини в интервью Опре Уинфри. Меган Маркл даже подключила к делу своих адвокатов. Пока неизвестны подробности дела, и чем закончиться разбирательство между двумя сестрами.