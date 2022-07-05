Меган Маркл угодила в новый скандал из-за интервью Опре Уинфри

Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл попала в очередной скандал, на этот раз поссорившись не с семьей своего знаменитого мужа, а со своей собственной.
Как рассказали авторы портала Teleprogramma.pro, Меган Маркл известна своей способностью попадать в скандалы. Ее супруг Гарри выразил озабоченность по этому поводу не так давно, заявив, что боится, как бы герцогиня Сассекская не повторила судьбу его матери.
На этот раз у Меган произошел конфликт с сестрой: так подала на нее в суд. Поводом стали откровения герцогини в интервью Опре Уинфри. Меган Маркл даже подключила к делу своих адвокатов. Пока неизвестны подробности дела, и чем закончиться разбирательство между двумя сестрами.