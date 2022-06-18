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Меган Маркл посетила игру в поло, в которой участвовал принц Гарри

Меган Маркл посетила игру в поло, в которой участвовал принц Гарри

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Монархии





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Меган Маркл

Меган Маркл пришла поболеть за принца Гарри во время игры в поло, которая проходила 17 июня в Санта-Барбаре. Герцогиня Сассекская появилась на поле в джинсовой рубашке и шортах Dôen, дополнив образ солнцезащитными очками Valentino, а также часами и браслетом Cartier.
Меган Маркл

После игры папарацци сфотографировали Меган утешающей супруга, чья команда не смогла одержать победу над противником.

Принц Гарри и Меган МарклПринц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри известен своей любовью к различным видам спорта, включая игру в поло, к которой он вернулся после возвращения из Лондона – герцоги Сассекские посетили Великобританию ради празднования платинового юбилея царствования королевы Елизаветы II. Там они познакомили королеву со своей дочкой Лилибет.


PetelinaОльга Петелина


Фото
Gettyimages.ru


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