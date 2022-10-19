Меган Маркл дала интервью Variety и снялась для обложки

Меган Маркл

Меган Маркл стала главной героиней нового номера журнала Variety. Это третье большое интервью супруги принца Гарри после их совместного эфира у Опры Уинфри и публикации в New York Magazine.



Меган Маркл

Новое интервью начинается с вопросов о смерти королевы Елизаветы и ее отношениях с Меган. Как сказала Маркл, она сейчас чувствует “любовь и поддержку” со стороны окружающих и благодарна судьбе за возможность поддержать своего мужа в этот печальный момент.

Также Меган отметила богатое наследие, которое оставила после себя королева — особенно в отношении “женского лидерства”. Королеву она назвала “ярчайшим примером женщины-лидера”: Я чувствую огромную благодарность за то, что смогла провести с ней время, узнать ее. Это непростое время, но мой супруг, вечный оптимист, сказал: “Теперь она вместе со своим мужем”. Как выразилась Меган, в отношениях между ней и Елизаветой II ощущалась “теплота”, и она этим гордится.

Также в интервью речь шла о подкасте Маркл “Архетипы”, возвращении в Голливуд и документальном проекте о ней и Гарри.