Меган Маркл будет бороться за права женщин в США вместе с фем-иконой Глорией Стайнем: “Мы должны оказать давление на Белый дом”

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Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл дала интервью американскому Vogue вместе с известной феминисткой Глорией Стайнем. Интересные цитаты о запрете абортов, ее политических амбициях и принце Гарри собрали в нашем материале.

Последние несколько месяцев Меган Маркл работает с Глорией Стайнем над планом по ратификации Поправки о равных правах (ERA), которая прямо распространила бы на женщин права, предоставленные конституцией мужчинам. 88-летняя Стайнем — настоящая фем-икона США, писательница и соучредитель некоммерческой организации Women’s Media Center. Говоря о совместной работе, герцогиня Сассекская прокомментировала и нашумевший запрет абортов в США.

Женщины уже делятся историями о том, как их здоровье подвергается опасности. Женщины, у которых есть средства, поедут делать аборт [в другие штаты], а те, у кого их нет, могут попытаться сделать это сами, подвергая себя огромному риску. Это говорит нам, что наша физическая безопасность не имеет значения, и в результате мы не важны. Но женщины важны. И это одна из причин, по которой я сразу позвонила Глории. Потому что она напоминает мне, что, когда у вас есть гнев, вы должны направить эту энергию во что-то, что имеет значение. Вот что такое активизм,

— сказала Меган.

Мы единственная демократия в мире, которая не включает женщин в свою конституцию. Я думаю, мы должны повесить большие рекламные щиты в каждом аэропорту, куда прибывают люди из других стран, с надписью: “Добро пожаловать в единственную в мире демократию, в которой нет женщин”,

— согласилась с ней Глория.

Меган также выразила свою готовность бороться вместе с Глорией за принятие Поправки о равных правах.

ERA была ратифицирована необходимым количеством штатов, и мы должны оказать давление на Белый дом и Конгресс, чтобы они приняли его,

— сказала Стайнем.

Я нахожусь дома, вижу, что происходит в нашей стране, и чувствую прилив энергии и мотивации. Если это тот тип законодательства, который нам нужно протолкнуть, то это тот момент, когда я обязательно возьмусь за дело. Не только потому, что это нужно нам как женщинам, это то, что нужно нам как людям,

— сказала Меган, предложив Стайнем вместе отправиться в Вашингтон в скором времени. Маркл также призвала женщин “объединиться, а не барахтаться”.

Меган Маркл

Меган добавила, что отмена Верховным судом решения по делу “Роу против Уэйда” 1973 года, признававшего аборт конституционным правом, вызвало гнев и у ее супруга, принца Гарри. По ее словам, он со всей серьезностью относится к теме прав женщин. Меган считает, что так себя должны вести все мужчины.

Мужчины должны быть активными сейчас и в дальнейшем, потому что это решения, которые влияют на отношения, семьи и общество в целом. Они могут быть нацелены на женщин, но последствия затрагивают всех нас. Мы с мужем много говорили об этом в последние несколько дней. Он тоже феминист.

Супруга принца Гарри также отметила, что запрет абортов является дискриминацией по отношению к темнокожим женщинам.

Эти проблемы являются системными, взаимосвязанными и их можно предотвратить. Это решение больше всего влияет на национальные меньшинства, особенно на темнокожих женщин, потому что у большинства из нас нет такого же доступа к здравоохранению, экономическим возможностям, ресурсам по охране психического здоровья. Этот список можно продолжить. Трудно недооценить то, что это решение сделает с этими сообществами,

— сказала Меган.

Маркл также предположила, что запрет абортов может стать только началом целой серии случаев ущемления гражданских прав.

Постановление является сигналом о будущем однополых браков, доступа к противозачаточным средствам и многих основных прав на неприкосновенность частной жизни. Это похоже на верхушку айсберга и объясняет, почему люди так напуганы. Мы должны направить этот страх в действие. Мы можем начать в ноябре этого года на промежуточных выборах,

— заявила герцогиня Сассекская.

Принц Гарри и Меган Маркл

Меган, у которой двое детей, сын Арчи и дочь Лилибет, отметила, что важно оставлять женщинам право на свободный выбор: рожать или не рожать.

Никто не должен быть принужден к принятию решения, которое он не хочет принимать, или которое является небезопасным, или ставит под угрозу собственную жизнь.

— сказала Меган.