Меган Фокс снялась для Glamour, рассказала, как она и ее бойфренд Machine Gun Kelly пьют кровь друг друга, и объяснила, почему ее сын носит платья

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Меган Фокс

Меган Фокс появилась на обложке нового номера Glamour и дала изданию большое интервью, в котором рассказала о сексизме в киноиндустрии, травле и нервном срыве, а также о воспитании детей.

Актриса назвала себя первой, кто заговорил о сексизме в кино — Меган Фокс подняла эту тему еще до того, как зародилось движение #MeToo. Я думаю, что опередила движение #MeToo почти на десятилетие. Я всегда выступала против оскорбительных, женоненавистнических, патриархальных вещей, которые происходили в Голливуде в 2008 и 2009 годах, задолго до того, как люди были готовы начать об этом говорить. И меня высмеяли за это, — призналась Фокс.



Меган Фокс

Она отметила, что серьезно пострадала из-за своей популярности — Меган Фокс прославилась благодаря ролям ярких и сексуальных героинь, и отношение к самой актрисе стало соответствующим. После ролей в фильмах “Трансформеры”, “Тело Дженнифер” и других она столкнулась с критикой, что даже привело ее к нервному срыву. Мне не разрешалось быть человеком, потому что я была предметом сплетен и слухов, — заявила она.

Актриса призналась, что после срыва несколько лет старалась избегать публичных выходов.

Я не знаю, был ли нервный срыв связан с объективацией. Это скорее было связано с постоянной критикой и осуждением. Когда так много людей во всем мире думают о вас, имеют негативные мысли или намерения по отношению к вам, это проникает и в вас. У меня нет границ, чтобы защититься от этого. Я все еще человек. Я все еще очень чувствительна в этом смысле. Это было частью борьбы. Она добавила, что, хотя люди понимают, что травля — это плохо, в обществе по-другому смотрят на это, когда дело доходит до звезд.

Сама Меган Фокс позиционирует себя как феминистку, однако отношение к феминизму у нее неоднозначное. Многие сторонники этого движения осуждают ее.

Я просто свободна и получаю удовольствие от того, какая я есть, и мой образ для людей слишком провокационный. И во многом это моя цель.

В интервью Меган Фокс затронула и другой повод, из-за которого тоже часто сталкивается с критикой общественности, — нестандартное воспитание детей. Фокс часто осуждают за то, что она позволяет своим детям носить женскую одежду: ее старший сын Ноа предпочитает ходить в платьях.

Ноа начал носить платья, когда ему было около двух лет. Я купила кучу книг, посвященных этим вещам. Некоторые книги написаны трансгендерными детьми, а некоторые просто о том, как можно быть мальчиком и носить платье. Вы можете выразить себя через одежду, как хотите, и это даже может не иметь ничего общего с вашей сексуальностью. Поэтому еще с тех пор, как они были очень маленькими, я включила эти вещи в их повседневную жизнь, чтобы никто не чувствовал себя странным.

Меган Фокс заявила, что мальчик часто сталкивается с критикой из-за своей одежды, и призналась, что восхищается смелостью сына.

Актриса отметила, что из-за этого осуждения она не делится в соцсетях фотографиями своих детей, хотя очень ими гордится.

Я не могу контролировать, как другие люди реагируют на моих детей. Я не могу контролировать то, чему других детей, с которыми они ходят в школу, учат их родители, — отметила она.

Сама Меган Фокс социальные сети лично не ведет — ее аккаунты ведут специалисты.

Звезда рассказала, что часто чувствует себя виноватой перед детьми из-за того, что не может уделять им много времени, поскольку находится в разводе с их отцом.

Я могу проводить с ними лишь часть времени. Это позволяет мне тратить время на себя, жить свою жизнь, как хочу именно я, а не быть только чьей-то матерью, и это хорошо. Но мне всегда приходится бороться с чувством вины, что я сделала недостаточно.

Меган Фокс поделилась и подробностями отношений с бойфрендом, рэпером Machine Gun Kelly, с которым скоро собирается сыграть свадьбу. Ранее, рассказывая о помолвке, Меган упомянула, что они с возлюбленным выпили крови друг друга, что шокировало многих ее поклонников. Актриса призналась, что они сделали это не только по случаю помолвки, но иногда повторяют это в ходе своих ритуалов.

Я думаю, то, что мы пьем кровь друг друга, может ввести людей в заблуждение. Люди представляют нас с кубками, как в “Игре престолов”, пьющих кровь друг друга. На самом деле это всего лишь несколько капель, но да, мы иногда пьем кровь друг друга в ритуальных целях.

Меган добавила, что ее бойфренд иногда увлекается и предлагает разрезать ему грудь битым стеклом со словами “возьми мою душу”, но она контролирует ситуацию и до подобного не доходит.

У актрисы трое сыновей от актера Брайана Остина Грина, с которым она развелась в 2020 году.