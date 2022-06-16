«Мегалайн» и власти Ленобласти на ПМЭФ-2022 подписали соглашение по развитию и строительству ТПУ

«Наше сотрудничество нацелено на развитие территорий и строительство ТПУ, создание современной транспортной инфраструктуры в Ленинградской области. Развитие и строительство современной инфраструктуры будет способствовать снижению времени, затрачиваемого пассажиром на пересадку, повышению комфорта и безопасности пользования системой общественного транспорта в целом. Мы ожидаем, что это приведет к смене приоритета пользования с индивидуального транспорта на общественный», — констатировал гендиректор «Мегалайна».