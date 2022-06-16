«Мегалайн» и власти Ленобласти на ПМЭФ-2022 подписали соглашение по развитию и строительству ТПУ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник на площадке ПМЭФ-2022 подписали соглашение по развитию и строительству транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Об этом сообщает корреспондент издания «Народные Новости», входящего в Медиагруппы «Патриот».
По словам Геннадия Корупятника, современная транспортная инфраструктура, в том числе ТПУ, значительно повысит комфортабельность использования общественного транспорта для жителей Ленобласти.
«Наше сотрудничество нацелено на развитие территорий и строительство ТПУ, создание современной транспортной инфраструктуры в Ленинградской области. Развитие и строительство современной инфраструктуры будет способствовать снижению времени, затрачиваемого пассажиром на пересадку, повышению комфорта и безопасности пользования системой общественного транспорта в целом. Мы ожидаем, что это приведет к смене приоритета пользования с индивидуального транспорта на общественный», — констатировал гендиректор «Мегалайна».
Стоит отметить, что реализовать проект планируется без привлечения бюджетных средств. Объем инвестиций составит 60 млрд рублей. Ядро ТПУ и прилегающие к нему территории создадут порядка 1500 новых рабочих мест. Первый пилотный проект транспортно-пересадочного узла предлагается реализовать в Ленобласти.
Основное отличие ТПУ от обычных транспортных развязок заключается в разведении пассажиропотоков. Транспортно-пересадочные узлы объединяют разные виды транспорта, также собирая в едином пространстве торговые площади, перехватывающую парковку и зону развлечений. Это позволяет разгрузить железнодорожные станции, сократить время ожидания общественного транспорта пассажиров и так далее.