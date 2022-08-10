МегаФон увеличил пропускную способность мессенджера Telegram в 2,5 раза

Telegram – самый популярный мессенджер в сети МегаФона. На него уже приходится 65% от всего объема мобильного интернет-трафика сервисов мгновенного общения, и интерес к нему продолжает расти: за семь месяцев 2022 года мобильный интернет-трафик в Telegram вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число звонков внутри сервиса увеличилось почти в три раза.