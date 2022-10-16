«Мегафон» хочет обанкротить российское отделение Oracle

«Мегафон» объявил о своем намерении обратиться в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом российского отделения американской корпорации Oracle (АО «Оракл компьютерное оборудование»). Соответствующая информация появилась в карточке компании на портале «Федресурс».

«“ПАО “Мегафон” сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании АО “Оракл компьютерное оборудование” несостоятельным (банкротом)», – сказано в материалах.

В пресс-службе оператора пояснили, что указанное юрлицо не исполняет вступившее в законную силу решение суда о взыскании суммы за неисполнение обязательств по контракту. Намерение обратиться с заявлением о начале процедуры банкротства подразделения Oracle было принято именно в этой связи, добавили там.

В пресс-службе «Мегафона» не пояснили, о каких неисполненных обязательствах идет речь. Однако в конце мая 2022 года оператор подавал иск в суд против российского Oracle на 44,1 млн рублей, следовало из данных в картотеке арбитражных дел. Причиной тому послужило прекращение компанией с марта оказания оператору услуг техподдержки программного обеспечения и оборудования. Иск «Мегафона» был удовлетворен судом 18 июля.