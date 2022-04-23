Медведева осудила Ягудина после его высказываний о Трусовой

«На самом деле Алексей Ягудин очень много что говорит. Особенно у себя в социальных сетях. Я не знаю. Много всего было сказано. Прав или не прав? Я считаю, что не прав, потому что Саша довольно стабильно выполняет все свои четверные элементы», — высказалась спортсменка в эфире канала «Матч ТВ».