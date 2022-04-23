Медведева осудила Ягудина после его высказываний о Трусовой

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Фигуристка Евгения Медведева заявила, что не согласна с позицией коллеги Алексея Ягудина относительно прыжка в пять оборотов, которые в будущем намерена выполнить Александра Трусова. Спортсменка считает, что девушка обязательно справится с этой задачей.
Медведева отметила, что Трусова безукоризненно выполнила произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине. По ее мнению, номер был выполнен превосходно.
«На самом деле Алексей Ягудин очень много что говорит. Особенно у себя в социальных сетях. Я не знаю. Много всего было сказано. Прав или не прав? Я считаю, что не прав, потому что Саша довольно стабильно выполняет все свои четверные элементы», — высказалась спортсменка в эфире канала «Матч ТВ».
Двукратная чемпионка мира подчеркнула, что юной фигуристке под силу выполнить прыжок в пять оборотов. Она уверена, что ее соотечественница справится с данной задачей.