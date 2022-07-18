Медведев заявил о неизбежности успеха спецоперации ВС РФ на Украине

Все назначенные цели спецоперации на Украине будут достигнуты в обязательном порядке. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Цели будут достигнуты, это осознают и те, кто дает киевскому режиму деньги и оружие, поскольку это не в интересах Европы», — заявил политик.
Рассуждая о сроках операции, Медведев подчеркнул, что о моментальном эффекте в такой ситуации не может быть и речи. Есть планы, согласно которым подобные операции продвигаются. А бесконечные попытки Запада продолжать кампанию «до последнего украинца» приведут к неизбежному краху существующего в Киеве режима, резюмировал Медведев.