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Медведев заявил о готовности России симметрично ответить на вступление Финляндии в НАТО

Медведев заявил о готовности России симметрично ответить на вступление Финляндии в НАТО
Kremlin Pool/Global Look Press

Москва готова предпринять симметричные меры в ответ на вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам состоявшегося в Карелии совещания по безопасности, он сослался на слова главы государства Владимира Путина.

«Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной», — сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что расширение западного военно-политического блока «ухудшает ситуацию с безопасностью» в Балтийском море, где доминируют страны НАТО.

медведев НАТО Россия финляндия Швеция
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