Медведев заявил о готовности России симметрично ответить на вступление Финляндии в НАТО

Москва готова предпринять симметричные меры в ответ на вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Отвечая на вопросы журналистов по итогам состоявшегося в Карелии совещания по безопасности, он сослался на слова главы государства Владимира Путина.
«Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной», — сказал Медведев.
При этом он подчеркнул, что расширение западного военно-политического блока «ухудшает ситуацию с безопасностью» в Балтийском море, где доминируют страны НАТО.