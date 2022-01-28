Медведев заявил, что при переходе к четырехдневной рабочей неделе нельзя понижать зарплату

Медведев заявил, что при переходе к четырехдневной рабочей неделе нельзя понижать зарплату Новости
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что при переходе к четырехдневной рабочей недели нельзя понижать зарплату.

При переходе от пятидневной рабочей недели к четырехдневной уровень зарплат должен сохраняться, заявил Медведев. Он отметил, что нельзя считать, что эта инициатива приведет к «минусу в деньгах».

«Никто никогда не говорил, что четырехдневная рабочая неделя это минус в деньгах. Нет, конечно. За четыре дня нужно получать так же, как сейчас за пять», — пояснил политик.

Эксперименты с введение четырехдневной рабочей недели проводятся в разных странах мира. Так, в Испании подобная инициатива введена сроком на три года.

 
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