Медведев заявил, что при переходе к четырехдневной рабочей неделе нельзя понижать зарплату

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что при переходе к четырехдневной рабочей недели нельзя понижать зарплату.

При переходе от пятидневной рабочей недели к четырехдневной уровень зарплат должен сохраняться, заявил Медведев. Он отметил, что нельзя считать, что эта инициатива приведет к «минусу в деньгах».

«Никто никогда не говорил, что четырехдневная рабочая неделя это минус в деньгах. Нет, конечно. За четыре дня нужно получать так же, как сейчас за пять», — пояснил политик.

Эксперименты с введение четырехдневной рабочей недели проводятся в разных странах мира. Так, в Испании подобная инициатива введена сроком на три года.

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