Медведев задался вопросом о возможности проведения переговоров с Украиной в августе

Переговоры в конце августа, о которых ранее говорил глава украинской делегации Давид Арахамия, вероятно, не будут проведены. Таким мнением поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, вопрос заключается в том, «будет ли о чем и с кем говорить».
«Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев сам расписался в том, что не хочет проводить переговоры с Москвой.