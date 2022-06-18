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Медведев задался вопросом о возможности проведения переговоров с Украиной в августе

Медведев задался вопросом о возможности проведения переговоров с Украиной в августе
Kremlin Pool/Global Look Press

Переговоры в конце августа, о которых ранее говорил глава украинской делегации Давид Арахамия, вероятно, не будут проведены. Таким мнением поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, вопрос заключается в том, «будет ли о чем и с кем говорить».

«Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев сам расписался в том, что не хочет проводить переговоры с Москвой.

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