Медведев: в ближайшем будущем санкции против России не снимут

Россия в современном мире может положиться только на себя. Такое мнение высказал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев исключил вероятность того, что лидеры Запада отменят антироссийские санкции даже после окончания спецоперации на Украине. Поэтому страна должна приложить все усилия для замены зарубежного оборудования на российское.
«Все вы прекрасно понимаете, что вот эта самая блокада, эти санкции, как угодно можно называть, просто они не будут это снимать в обозримой перспективе. То есть мы можем в ближайшие обозримые периоды рассчитывать только на свои силы. В этом есть очень большой вызов и масса минусов, но есть и, наверное, определенные плюсы — именно потому, что это импульс к новым прорывным решениям», — сказал он.
Напомним, что против Москвы введено шесть пакетов ограничительных мер. Санкции коллективного Запада последовали из-за проведения ВС РФ спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.