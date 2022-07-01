Медведев: в ближайшем будущем санкции против России не снимут

«Все вы прекрасно понимаете, что вот эта самая блокада, эти санкции, как угодно можно называть, просто они не будут это снимать в обозримой перспективе. То есть мы можем в ближайшие обозримые периоды рассчитывать только на свои силы. В этом есть очень большой вызов и масса минусов, но есть и, наверное, определенные плюсы — именно потому, что это импульс к новым прорывным решениям», — сказал он.