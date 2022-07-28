Новости0

Медведев указал на возможности России защитить национальные интересы страны

Медведев указал на возможности России защитить национальные интересы страны
globallookpress/Russian Government

Москва сумеет защитить национальные интересы страны. Такое мнение высказал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 

Он также выразил уверенность в том, что Россия способна обеспечить безопасность своего населения. Таким образом зампред СБ РФ прокомментировал присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу.

«Уверен, что мы сможем защитить наши интересы. Защитить интересы нашей страны, обеспечить ее безопасность, обеспечить безопасность граждан нашей страны необходимыми средствами», — сказал он журналистам.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что вступление скандинавских стран в НАТО не представляет для Москвы угрозы. Однако в случае размещения военных баз блока на территории этих стран Кремль будет вынужден принять ответные меры.

медведев НАТО совбез финляндия Швеция
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.