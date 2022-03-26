Медведев указал на невозможность «спеленать» Россию по примеру Кубы и КНДР

 globallookpress/Russian Government Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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 globallookpress/Russian Government

Западные политики никогда не смогут «спеленать» Россию, как
это было с Кубой или с КНДР. Об этом заявил зампредседателя
Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Россия является самой большой страной в мире, постоянным
членом СБ и ядерной державой, напомнил он. В связи с этим все подобные
измышления о превращении России в подобие Кубы или КНДР невозможны в принципе, передает РИА
Новости.

«Я хоть и критиковал в ходе нашего интервью умственные
способности людей, которые эти санкции придумывают в отношении России, но там
есть разные люди, есть и соображающие, что происходит», — добавил Медведев.

Зампредседателя Совбеза также напомнил о попытках США
сделать из России «страну-разбойника». По его словам, примером такого государства
являются именно Соединенные Штаты, беспрерывно ведущие захватническим войны.

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