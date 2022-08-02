Медведев сравнил Байдена и Нэнси Пелоси с персонажами сказки

«В одном большом и богатом царстве жили-были старик со старухой. Старик любил рыбачить, забрасывая невод в самых неожиданных местах, часто у соседей и знакомых. Это им, вестимо, не нравилось. Но они терпели, уважали старика за прошлые заслуги, хитрость и силу. Долго-долго ловил он рыбу большую и малую, добра наживал и потихоньку из ума выживал. И вот стало изменять ему рыбацкое счастье», – начал свою версию сказки Медведев.