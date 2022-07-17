Медведев: Россия должна вести независимую политику для защиты от Запада

Москва должна принимать независимые внешнеполитические решения, чтобы быть сильной на международной арене и противостоять Западу. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он уточнил, курс Запада на изоляцию Москвы неизменен при том, что европейские страны завидуют и боятся Россию. Поэтому Кремль должен быть сильным, независимым и охранять свои границы, чтобы не быть растерзанным, подытожил Медведев.
Напомним, что США и их союзники ввели против России шесть пакетов санкций. Антироссийская риторика Запада усилилась после того, как ВС РФ начали проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.