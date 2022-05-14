Медведев: России «плевать» на непризнание изменения границ Украины странами G7

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что РФ «плевать» на непризнание изменения границ Украины странами G7 («Большой семерки»).
Российский политик в своем Telegram-канале высказался о недавнем заявлении глав министерств иностранных дел государств-членов G7 по итогам трехдневной встречи, одним из пунктов которого было непризнание участницами «Большой семерки» изменения границ Украины.
«Изменение границ Украины не признается. Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей», – заявил Медведев, призвав не забывать прецедент Косово.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.